Erzincan'da motokuryelerin trafiğe çıkma kısıtlaması sona erdi

Güncelleme:
Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle motokuryelere getirilen trafik kısıtlaması, valilik açıklamasıyla bugün 13.00'ten itibaren kaldırıldı.

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan motokuryelere yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle uygulanan motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının bugün 13.00'ten itibaren sona erdiği bildirildi.

Kentteki olumsuz hava koşulları kapsamında dün saat 14.00'ten itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklanmıştı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
