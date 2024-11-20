Erzincan'da Minibüs Devrildi: 4 Yaralı

Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

S.A'nın (44) kullandığı 19 AFF 896 plakalı minibüs, Erzincan- Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile işçiler A.D. (22), A.K (41) ve U.H. (33) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.