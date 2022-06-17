Erzincan'da meydana gelen şüpheli ölümde 1 kişi tutuklandı - Haberler

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Erzincan'da meydana gelen şüpheli ölümde 1 kişi tutuklandı

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da meydana gelen şüpheli ölümde 1 kişi tutuklandı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaylada abisini ölü bulan kardeşi tutuklandı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaylada abisini ölü bulan kardeşi tutuklandı.

İddiaya göre, Diyarbakır'dan çobanlık yapmak için kente gelen kardeşlerden S.Ş, ilçeye bağlı Kabataş köyü Karadağ mevkisindeki yaylada abisi S.Ş'yi hareketsiz buldu.

Durumu jandarmaya bildiren S.Ş, ekiplerden yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri de yaptıkları kontrolde S.Ş'nin tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından S.Ş'ye ait cenaze otopsi işlemleri için Kemaliye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından ihbarda bulunan kardeşi S.Ş ise savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Diyarbakır Kemaliye Erzincan Karadağ Güncel Haberler

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