Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri JAK ve AFAD ekipleri kurtardı

Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince kurtarıldı.

Kalecik köyünde ikamet eden çiftçiye ait keçilerin, dağlık alanda kaybolması üzerine köylüler arama çalışması yaptı.

Arazi taramasında 10 keçinin Kalecik köyü yakınlarında kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden köylüler, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, tırmanış ekipmanlarıyla yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu 10 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.