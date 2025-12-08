Haberler

Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri JAK ve AFAD ekipleri kurtardı

Erzincan'ın Kalecik köyünde kayalıklarda mahsur kalan 10 keçi, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Ekipler, keçileri tırmanış ekipmanları kullanarak 2 saat süren bir çabanın ardından sahibine teslim etti.

Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince kurtarıldı.

Kalecik köyünde ikamet eden çiftçiye ait keçilerin, dağlık alanda kaybolması üzerine köylüler arama çalışması yaptı.

Arazi taramasında 10 keçinin Kalecik köyü yakınlarında kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden köylüler, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, tırmanış ekipmanlarıyla yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu 10 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA
