Erzincan'da maden sahasında toprak kayması yaşandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması ile ilgili, "İlk andan itibaren Sabırlı ve Çöpler dereleri ve Fırat Nehri boyunca belirlenmiş noktalardan rutin olarak anlık numuneler alınmaya başlanmış ve takibi yapılmaktadır. Şu an için bir kirlilik tespit edilmemiştir" açıklaması yapıldı.

Bakanlık, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı. Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Bakanlık Merkez ve İl Müdürlüğü ekiplerinin anında bölgeye sevk edildiği belirtilerek, "İlk önlem olarak maden sahasında yaşanan toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapakları kapatılmıştır. Sonrasında toprak kaymasını önlemek amacıyla menfezlerin önünde de bir sedde yapılmıştır" denildi.

Ayrıca, bölgeden numuneler alınıp sürekli takip etmek üzere Bakanlıktan 10 kişilik uzman ekiple birlikte 2 georadar, 1 multistation, 2 set izleme cihazlarının bulunduğu 2 mobil cihaz ve mobil laboratuvarın da yer aldığı ekiplerin bölgeye ivedilikle sevk edildiği ve çalışmaların devam ettiği bildirilerek, "Yağmur ve benzeri nedenlerle oluşabilecek akış sularını toplamak için tedbir olarak her ihtimale karşı sızdırmazlığı sağlanmış olan bir yüzey suyu toplama havuzu yapılmıştır. Olabilecek herhangi bir akış durumunda atık depolama barajına verilecek sistem oluşturulmuştur. Bakan Yardımcımız ile birlikte jeoloji, maden ve çevre alanında uzman 10 bilim insanı ile sahada çalışmalar sürdürülmektedir. İlk andan itibaren Sabırlı ve Çöpler dereleri ve Fırat Nehri boyunca belirlenmiş noktalardan rutin olarak anlık numuneler alınmaya başlanmış ve takibi yapılmaktadır. Şu an için bir kirlilik tespit edilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.