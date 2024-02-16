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Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili incelemeler devam ediyor

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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçilerin kurtarma çalışmaları sürerken, maden ocağı sahasından alınan toprak numuneleri incelenmeye devam ediliyor. Numuneler, Ankara'daki laboratuvarlara gönderildi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağı sahasından alınan toprak numuneleri incelenmeye devam ediliyor.

İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere burada bulunan Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'na, bazılarını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na götürüyor.

Sahanın farklı noktalarından alınan yeni bazı toprak örnekleri, akşam saatlerinde numune kaplarına konularak Ankara'ya gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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