Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 8 şüpheli, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu, adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J. R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.