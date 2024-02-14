Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması dronla görüntülendi

Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağı bölgesi dronla görüntülendi.

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede dün meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sağanağın etkili olduğu bölgede, 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 1708 personel görev yapıyor.

Geniş bir alanı kapsayan toprak kaymasının yaşandığı bölge dronla kaydedildi.