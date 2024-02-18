Erzincan'da maden ocağı soruşturmasında şirketin Türkiye müdürü gözaltına alındı
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturma kapsamında şirketin Türkiye müdürü gözaltına alındı. Daha önce 8 kişi gözaltına alınmış ve 6 kişi tutuklanmıştı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şirketin Türkiye müdürü C.D. gözaltına alındı.
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında maden ocağını işleten şirketin Türkiye Müdürü C. D. gözaltına alındı.
9 işçinin toprak altında kaldığı toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturmada daha önce de 8 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi tutuklanmıştı.