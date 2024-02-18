Erzincan'da maden ocağı soruşturmasında şirketin Türkiye müdürü gözaltına alındı
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturma devam ederken, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı. Daha önce 6 zanlı tutuklanmış ve 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı.
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. yakalandı.
Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.