Erzincan'da maden ocağı sahasında Acil Müdahale Ünitesi kuruldu
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonrası kaybolan işçilerin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, maden ocağı sahasında Acil Müdahale Ünitesi kuruldu. Ünite, UMKE bünyesindeki personel ve araçlarla donatıldı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağı sahasında Acil Müdahale Ünitesi kuruldu.
İlçede 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin kaybolduğu toprak kayması sonrası bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Sağlık Bakanlığınca, afet durumlarında yaralılara ilk tıbbi müdahalenin yapılmasına olanak veren UMKE bünyesindeki "Acil Müdahale Ünitesi"nin, maden ocağı sahasında kurulumu tamamlandı.
Ünitede, 15 UMKE personeli, 5 UMKE aracı, 10 ambulans ile 30 kişilik 112 Acil Sağlık personeli hazır bulunuyor.