Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da maden kazasında hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden işçilerden Mehmet Kazar'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde defnedildi. Cenaze törenine, Kazar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve diğer yetkililer katıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerden Mehmet Kazar'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde toprağa verildi.

Kazar'ın cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi morgundan alınarak töreninin yapılacağı Sumbas ilçesine bağlı Esenler köyü mezarlığına getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine, Kazar'ın ailesi ve yakınlarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kadirli Müftüsü Cafer Erol'un kıldırdığı namazın ardından Kazar'ın cenazesi, aynı mezarlıkta toprağa verildi.

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin 4 Mayıs'ta, 5 işçinin de 10 Haziran'da cenazelerine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Abdullah Tancan Erdinç Yılmaz Osmaniye Erzincan Sumbas İliç Yaşam Güncel Haberler

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

 Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

 18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

Bakmadan Geçme

Filenin Sultanları maçı ne zaman 12 Haziran Çarşamba? Süper Lig ne zaman başlıyor 2024-25? #9917 Steam çöktü mü? 12 Haziran Çarşamba Steam sorun mu var? Karne tebrik mesajları, en güzel karne tebrik mesajları nelerdir? 2024 en güzel karne tebrik mesajları. 12 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Örnek karne görüşleri 2024! Öğretmenler için karne görüşleri örnekleri nelerdir? Karne görüşü örnekleri 2024! Karne görüşü ne yazılır? Öğretmen karne görüşleri örnekleri! 12 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 12 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title