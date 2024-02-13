Erzincan'da Maden Kazası: Toprak Kayması Sonucu Göçük Altında Kalan Madenciler İçin Adli Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde, toprak kayması meydana geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

"Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum."