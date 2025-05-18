Erzincan'da Lokantada Çıkan Yangın Yakınındaki İş Yerlerine Sıçradı

Erzincan'da Lokantada Çıkan Yangın Yakınındaki İş Yerlerine Sıçradı
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Erzincan'da bir lokantada çıkan yangın, bitişikteki iş yerlerine sıçrayarak büyük hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

ERZİNCAN'da bir lokantada çıkan yangın bitişikteki iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA ve havalimanı ekiplerinin müdahale ettiği yangında, 20 dükkan zarar gördü. Vali Hamza Aydoğdu, yangında ürünlerini kurtarmaya çalışan esnafa yardım etti.

Karaağaç Mahallesi'nde yöresel ürünlerin satıldığı Buğday Meydanı'ndaki bir lokantada saat 14.00 sıralarında elektrik kontağı kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyüp, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerlerinin büyük çoğunluğunun ahşap ve bitişik olması nedeniyle büyüyen yangına Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA ve havalimanı itfaiye ekipleri de takviye olarak gönderildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Vali Hamza Aydoğdu, yaklaşık 20 iş yerinin hasar gördüğü yangını söndürme çalışmalarını Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ile birlikte yerinde takip etti. Aydoğdu, esnafın yangında yanıcı maddelerin tahliye çalışmalarına da yardım etti. Hamza Aydoğdu, "Yangının lokantadan çıktığı tahmin ediliyor. Burası yöresel ürünlerin satıldığı bir meydan. Ekipler, kısa sürede müdahale ettiği yangını kontrol altına aldı. Çok şükür can kaybı yok" dedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Erzincan Valiliği yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 14.00 sularında Erzincan merkez Buğday Meydanı mevkisinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktığına dair alınan ihbar üzerine itfaiye, AFAD, sağlık, emniyet, jandarma başta olmak üzere ilgili tüm ekipler olay mahalline derhal sevk edilmiştir. Bir iş yerinde başlayan yangın, iş yerinin sağında ve solunda birbirine yapışık durumda olan diğer iş yerlerine de sirayet etmiş olup meydana gelen yangın ekiplerimiz tarafından yapılan yangın söndürme çalışmaları sonucunda kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Yangın soğutma çalışmaları devam etmektedir. Hasar tespit çalışmalarından sonra gerekli tüm destek süreçleri titizlikle yürütülecektir. Yangından etkilenen esnafımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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