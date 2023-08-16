Erzincan'da Kuru Ot Yangını Söndürüldü

Erzincan'da kuru otların bulunduğu geniş bir arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına müdahale eden ekipler soğutma çalışması yaptı.

Erzincan'da kuru otların bulunduğu geniş bir arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Erzincan Merkez Beytahtı mevki Söğütözü köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre kuru otların bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Geniş araziye yayılmak üzere olan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Ekipler sıcak yaz günlerinde vatandaşları ve çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı. - ERZİNCAN