Erzincan'da kurban hareketliliği hız kazandı

ERZİNCAN Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Erzincan'daki kurban satış alanında hareketlilik başladı. Bayramın ilk günü kurban kesmek isteyen vatandaşlar, canlı hayvan pazarının yolunu tuttu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında da hareketlilik başladı. Erzincan'da bulunan kurban satış ve kesim yerinde satışlar hızlandı. Kurban bayramının ilk günü hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlar kurban satış yerlerine gelerek yer ayrıttı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kurbanlık hayvan telaşı yaşarken, fiyatların geçen sene ay göre arttığı görülüyor. Erzincan'da bulunan kurbanlık satış pazarında besiciler hayvanlarını satışa sunarken, vatandaşlar ise yoğun ilgi gösteriyor. Besiciler, pazara ilk kez indirdikleri hayvanlara talep olduğunu ancak besi fiyatlarındaki yükselişin hayvan fiyatlarını da etkilediğini belirterek, yine de satışlardan ümitli olduklarını belirtiyor.

'Vatandaşlar kurbanlık almak için arefe gününü bekliyor'

Canlı hayvan pazarında kurbanlıklar alıcılarını beklerken, satışların arefe günü daha da artması bekleniyor. Besici Halil İbrahim Kalkan, satışların iyi gittiğini belirterek, "Satışlar güzel gidiyor. Kasap fiyatından satışlarımız devam ediyor. 250 liraya etin kilosunu vermeye çalışıyoruz. Bugün kalabalık iyi. Alıcı çok ama soran daha da çok. Millet son günü bekliyor" dedi. Bir diğer besici Kenan Olgun ise, vatandaşlara çağrıda bulunarak arefe gününe kalmamalarını istedi. Olgun, "Geçen senelere göre hayvan az var. Alıcılara buradan bir duyurum olacak; hemen gelin kurbanınızı alın. Son günü beklemeyin, arefe gününe kalmayın" diye konuştu.

Ayrıca besiciler, kapak (diş) atmayan hayvanların kurbanlık diye kesilmemesi gerektiğini, bu konudan anlayan kişiler ile hayvanların kontrol edilmesi gerektiğini belirtirken pazar alanında kol çıkarak pazarlıklar sürüyor.