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Erzincan'da Kumar Oynayan 3 Kişiye Ceza

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Erzincan'da bir evde kumar oynayan 3 kişiye, yapılan operasyonda toplam 19 bin 275 lira para cezası verildi. Emniyet ekipleri, kumar oynatan kişiye ait ikamette düzenledikleri operasyonla 3 kişiyi suçüstü yakaladı ve yasak eşyalarına el koydu.

Erzincan'da bir evde kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri kent genelinde kumar oynayan ve oynatanlara yönelik çalışma başlattı.

V.N'ye ait ikamette kumar oynatıldığı bilgisini alan ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kumar oynanırken kullanılan 9 bin 680 lira, 104 iskambil kağıdı, 2 beyaz renkli zar ve parayı toplamaya yarayan ahşap saplı aparata el koyan ekipler, kumar oynayan 3 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan 19 bin 275 lira para cezası kesti.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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