Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Erzincan'da kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı

Erzincan'da kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Erzincan'da düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde kumar oynandığı belirlenen iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen Z.N, M.E, S.Y. ile L.K. ile yer temin ettiği belirlenen Ö.K. suçüstü yakalandı. İş yerinde yapılan aramada, 61 oyun pulu, 2 zar ile zar atmaya yarayan aparat ve 4 bin 650 lira ele geçirildi. Ekipler, 4 kişiye 16 bin 220 lira para cezası uyguladı, Ö.K'ye ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yaptı.

Erzincan'da düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde kumar oynandığı belirlenen iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen Z.N, M.E, S.Y. ile L.K. ile yer temin ettiği belirlenen Ö.K. suçüstü yakalandı.

İş yerinde yapılan aramada, 61 oyun pulu, 2 zar ile zar atmaya yarayan aparat ve 4 bin 650 lira ele geçirildi.

Ekipler, 4 kişiye 16 bin 220 lira para cezası uyguladı, Ö.K'ye ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yaptı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel

Ahlak Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Erzincan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title