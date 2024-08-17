Erzincan'da korkunç kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti ve 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Bilal T'nin kullandığı 34 AJA 267 plakalı SUV tipi araç, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde Mehmet M.S. (46) idaresindeki 04 AY 780 plakalı araçla çarpıştı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Mehmet M.S, Bilal T. (27) ile Perihan D'nin (48) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan H.S. (9), H.S. (34), Ş.S. (9) ve S.U.S. (23), ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.