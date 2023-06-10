Erzincan'da Kimyasal Yapıştırıcı Spreyi ve Ev Eşyası Yüklü Tırlar Çarpıştı: 2 Ölü

Erzincan'da kimyasal yapıştırıcı spreyi ve ev eşyası yüklü iki tırın çarpışması sonucu çıkan yangında, sürücüler hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç sürücülerinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Erzincan'da kimyasal yapıştırıcı spreyi ve ev eşyası yüklü iki tırın çarpışması sonucu çıkan yangında, sürücüler hayatını kaybetti.

D.Y. (31) idaresindeki kimyasal yapıştırıcı spreyi yüklü

34 FIL 874 plakalı tır ile O.K. yönetimindeki 16 AOD 021plakalı ev eşyası yüklü tır, Refahiye- Erzincan kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kimyasal yapıştırıcı ve ev eşyası yüklü iki araçta da yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç sürücülerinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik nedeniyle kapatılan Refahiye-Erzincan kara yolu tek şeritten ulaşıma açıldı.