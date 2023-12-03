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Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

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Erzincan'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı. İşlemlerin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi.

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Denetimlerde 1269 kişiyi sorgulayan ekipler, haklarında 2 yıl 6 ay ile 4 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları olan A.Z, U.G. ve H.T'yi yakaladı.

kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Erzincan Güvenlik Yakalama Ceza Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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