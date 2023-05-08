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Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi yakalandı

Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Erzincan'da polis ekipleri, asayiş denetimlerinde kesinleşmiş hapis cezası olan 22 kişiyi yakaladı.

Erzincan'da polis ekipleri, asayiş denetimlerinde kesinleşmiş hapis cezası olan 22 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kasten öldürme, gasp, hırsızlık, silahlı tehdit, nafaka hükümlerine uymama, yaralama ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan aranması bulunan hükümlülere yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda aralarında çeşitli suçlardan haklarında 27 yıl 11 ay 23 gün ve 14 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin bulunduğu 22 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel

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