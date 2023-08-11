Erzincan'da Keresteciler Sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Erzincan'da Keresteciler Sitesinde çıkan yangın, hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, atık durumda bulunan kerestelerin yanması sonucu çıktı. İtfaiye ekipleri, yangının rüzgarın da etkisiyle kereste yığınına sıçradığını tespit etti. 11 itfaiye aracı, 2 adet iş makinesi ve 30 itfaiye personeliyle yangına müdahale edilerek iş yerlerine sirayet etmeden yangın kontrol altına alındı.

Erzincan'da Keresteciler Sitesinde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Keresteciler Sitesinde atık durumda bulunan keresteler yandı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangının rüzgarın da etkisiyle kereste yığınına sirayet ettiğini tespit etti. 11 itfaiye aracı, 2 adet iş makinesi ve 30 itfaiye personeliyle yangına müdahale edilerek iş yerlerine sirayet etmeden yangın kontrol altına alındı. - ERZİNCAN