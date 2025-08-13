Erzincan'da Keresteciler Sitesi'nde Yangın Söndürüldü

Erzincan'da Keresteciler Sitesi'nde Yangın Söndürüldü
Erzincan'ın Karaağaç Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde bir imalathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Erzincan'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü.

Karaağaç Mahallesi 794 Sokak'taki Keresteciler Sitesi'nde İbrahim C'ye ait imalathanede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına 7 itfaiye aracı, 2 tanker ve 30 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
