Erzincan'da Keresteciler Sitesi'nde Yangın Çıktı

Erzincan'da bulunan Keresteciler Sitesi'nde atık kerestelerin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangına 11 itfaiye aracı, 2 iş makinesi ve 30 personel müdahale etti.

Erzincan'da Keresteciler Sitesi'nde atık kerestelerin bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Keresteciler Sitesi'ne ait atık kerestelerin bulunduğu alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kereste yığınına sirayet ettiği tespit edilen yangına, 11 itfaiye aracı, 2 iş makinesi ve 30 personelle müdahale edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.