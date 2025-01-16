Erzincan'da Kaza: Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Erzincan'da bir otomobil, refüjdeki güvenlik kamerası direğine çarpmalarının ardından sürücüsü H.A. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Erzincan'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
H.A'nın (27) kullandığı 24 ABD 695 plakalı otomobil, Tekin Civaş Bulvarı'nda refüjdeki güvenlik kamerası direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan H.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle cadde tek taraflı bir süre trafiğe kapatılırken kamera direğinde hasar meydana geldi.