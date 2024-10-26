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Erzincan'da Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Yangın çıkmasının ardından itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik köyü yakınlarında meydana geldi. Hanifi A. idaresindeki I7640AT yabancı plakalı otomobil ile Ahmet K.Y. yönetimindeki 46 KY 069 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile Selvi A., Hüseyin A. ve Doğukan Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerden 1'si çarpışmanın etkisi ile alev alınırken, kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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