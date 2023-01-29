ERZİNCAN'DA KAZA 1 ÖLÜ, 2 YARALI Güncel Haberler ERZİNCAN'da meydana gelen trafik kazasından 1 kişi yaşamını yitirdi. ERZİNCAN'da meydana gelen trafik kazasından 1 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişide yaralandı. Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. 24 DK 232 plakalı otomobil sürücüsü Özgür Eskiyurt'un (36) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan ağaca çarparak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Özgür Eskiyurt yaşamını olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Uğur Kaya (36) ve Hasan Balaban yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ambulansları ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Erzincan Güncel Haberler

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