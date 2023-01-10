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Kaybolan 73 yaşındaki Alzaymır hastası bulundu

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Erzincan'ın kaybolan 73 yaşındaki Alzaymır hastası, ekiplerce bulundu.

Erzincan'ın kaybolan 73 yaşındaki Alzaymır hastası, ekiplerce bulundu.

Merkeze bağlı Keklikkayası köyünde yaşayan Alzaymır hastası Hüseyin Gül'ün yakınları, bu kişinin eve dönmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine başlatılan arama çalışmasına, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Arama çalışmaları sonucu Gül, köy yakınlarındaki bir arazide bulundu.

Hüseyin Gül, 112 Acil Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel

112 Acil Çağrı Hüseyin Gül Erzincan Güncel Haberler

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