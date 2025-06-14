Erzincan'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Erzincan'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Erzincan'da, kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan B.K. isimli firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Erzincan'da "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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