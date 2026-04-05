Erzincan'da Karla Mücadele Devam Ediyor

Erzincan'da, 4 metreyi aşan kar kalınlığı ile mücadele eden Karayolları ekipleri, tipinin etkisiyle ulaşımı kapatan yolları açmak için yoğun çaba harcıyor.

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı kış mevsimini geride bırakan Erzincan'da ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor. Erzincan'ın-Başköy kara yolunun 2 bin 390 rakımlı Spikor Geçidi'nde Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü 164'üncü Şube Şefliği ekipleri, nisan ayında karla mücadele ediyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir süredir ulaşıma kapalı olan ve kar kalınlığının yer yer 4 metrenin üzerine çıktığı kara yolunda ekipler, iş makineleriyle yolu açmak için çalışıyor. Kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı bölgede iş makineleri kar kütlelerini güçlükle temizliyor. Karayolları ekipleri, ulaşımın yeniden başlaması için kar temizliğini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Donnarumma’nın penaltı notlarını çalan top toplayıcı çocuğu buldular

Yaptığı hırsızlık karşılıksız kalmadı!

Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba