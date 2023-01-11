Erzincan'da karısını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Erzincan'da, karısını bıçak darbeleriyle öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Handan Ö'nün kardeşi ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ahmet Ö. ise duruşmaya, bağlı bulunduğu Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından savunması sorulan sanık, savunma yapmayacağını ve susma hakkını kullanmak istediğini söyledi.

Sanığın babası tanık M.Ö. ise beyanında, oğlunu daha önce şiddet içerikli hareketleri nedeniyle 8 kez polis ve adliyeye şikayette bulunduğunu söyledi.

Oğlunun bipolar bozukluk ve uyuşturucu madde kullanması sebebiyle etrafına saldırgan tutum sergilediğini öne süren M.Ö, "Kendisini bu saldırgan tutum nedeniyle şikayet etmediğim yer kalmadı. Masum bir gelini yok yere harcadı, geride iki yetim çocuk bıraktı. Adalet varsa gereken ceza verilsin. Bana da bıçak çekip, beni tehdit etti. Biz bu nedenle kamu kurumlarına ve adliyeye başvurarak cezalandırılmasını istedik. Ölen gelinim çok iyi bir insandı. Hak ettiği en ağır cezayı almasını istiyorum. Ben kendisini evlatlıktan reddettim."

Maktulün avukatı da sanığın 18 farklı suç kaydının bulunduğunu belirtti.

Sanığın, eşini 8'i ölümcül, toplam 22 bıçak darbesiyle öldürdüğünü anlatan maktul avukatı, "Maktul kendisini kurtarmak için çırpınmıştır. Evlilik süresince sayısız nitelikte şiddet içerikli davranışları olmuştur. Bunlardan bir kısmı adliyeye yansımış, bir kısmından ise ceza almamıştır. Maktuleyi canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmüştür. Sanık kendisini kurtarmak için eşinin iffetine iftira atmaktadır. Sanığa en ağır cezanın verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın takdir indirimi yapılmadan en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın tutukluk halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine karar verilmesini talep etti.

"Haklı veya haksız olabilirim"

Mütalaa karşısında savunması sorulan sanık Ahmet Ö, savunma yapmayacağını belirterek "Haklı veya haksız olabilirim, adaletin vereceği cezaya razıyım." dedi.

Mahkeme heyeti, hakkında "Eşe karşı canavarca hisle kasten adam öldürmek" suçundan dava açılan Ahmet Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay geçmişi

Erzincan'da, 12 Eylül 2022'de eşiyle tartıştığı eşinin bıçak darbelerine maruz kalan ve ağır yaralanan Handan Ö, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından polis merkezinde giderek teslim olan Ahmet Ö, suçunu itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.