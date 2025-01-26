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Erzincan'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Cumhuriyet Mahallesi'nde karbonmonoksit gazından zehirlenen 67 yaşındaki Ahmet G'nin eşi Suna G. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde incelemeler sürüyor.

Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi 416. Sokak'taki tek katlı evde ikamet eden Ahmet G, eşi ile birlikte rahatsızlanınca yakınlarını aradı.

Ahmet G'nin oğlu da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak babası ve annesinin rahatsızlandıklarını belirterek yardım istedi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler Ahmet G. (67) ile eşi Suna G'ye (60) olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Suna G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ahmet G'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan olay yeri inceleme ve itfaiye ekipleri, çiftin sobadan mı yoksa şofbenden sızan gazdan mı zehirlendiklerini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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