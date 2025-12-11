Haberler

Erzincan'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

Güncelleme:
Etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Erzincan'da ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ve polis ekipleri, yolları temizlemek için yoğun çaba harcıyor.

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olmaya başlayan kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için karayolları ve polis ekipleri iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak ulaşımı açık tutmaya çalışıyor.

Öte yandan, Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşım kar ve tipi nedeniyle güçlükle sağlanıyor.

Sakaltutan Geçidi'nde özellikle çekici türü bazı araçlar yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla yolda kaldı.

Ekiplerin araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
