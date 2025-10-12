Erzincan'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle kara yollarında ulaşım aksadı.

Erzincan- Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Olumsuz hava koşullarına hazırlıksız yakalanan, yük taşımacılığı yapan çok sayıda çekici araç, söz konusu mevkilerde kayarak yolun kısmen kapanmasına neden oldu.

Ağır tonajlı araçların iş makinesi marifetiyle yoldan çekilmesi için polislere destek veren kara yolları ekipleri, yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.