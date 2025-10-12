Haberler

Erzincan'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Erzincan-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Çekici araçların kayması sonucu yollar kısmen kapandı. Kara yolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

Erzincan- Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Olumsuz hava koşullarına hazırlıksız yakalanan, yük taşımacılığı yapan çok sayıda çekici araç, söz konusu mevkilerde kayarak yolun kısmen kapanmasına neden oldu.

Ağır tonajlı araçların iş makinesi marifetiyle yoldan çekilmesi için polislere destek veren kara yolları ekipleri, yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
