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Erzincan'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Erzincan'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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Erzincan'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yük taşıyan çekici araçların kayması sonucu yollar kısmen kapandı. Karayolları ekipleri yolları temizleyerek trafiği açmaya çalışıyor.

Erzincan'da, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Kızıldağ Geçidi ile Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Olumsuz hava koşullarına hazırlıksız yakalanan, yük taşımacılığı yapan çok sayıda çekici araç, söz konusu mevkilerde kayarak yolun kısmen kapanmasına neden oldu.

Ağır tonajlı araçların iş makinesi marifetiyle yoldan çekilmesi için polislere destek veren karayolları ekipleri, yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

Trafik polisleri ise tır, çekici ve ağır tonajlı araçları durdurarak, sürücüleri kar ve buzlanma nedeniyle bir süre dinlenme tesislerinde beklemeleri, ekiplerce yapılan çalışmaların ardından yola devam etmeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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