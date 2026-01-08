Haberler

Kar yağışı nedeniyle karayollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sivas, Erzurum ve Gümüşhane karayollarında ulaşım zorlaşıyor. Ekipler geçitleri açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Sivas, Erzurum ve Gümüşhane karayollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Erzincan–Sivas kara yolu, 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan geçidinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Ayrıca Erzincan–Gümüşhane kara yolu, 2 bin 120 rakımlı Ahmediye geçidinde ve Erzincan-Erzurum karayolunda ekipler küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 164'üncü Şube Şefliğine bağlı ekipler, geçitleri ulaşıma açık tutmak için 24 saat esasına göre çalışırken, trafik ekipleri zincirsiz ve hazırlıksız araçların geçişine izin vermiyor.

Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
