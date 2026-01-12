Erzincan'da karayolları karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor

ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı Sivas ve Gümüşhane kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri, karayolları güzergahlarındaki Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Erzincan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle Erzincan-Sivas karayolunda 2160 metre rakımlı Sakaltututan, 2190 metre rakımlı Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane yolundaki 2120 metre rakımlı Ahmediye geçitlerinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları 164'üncü Şube Şefliği ekipleri, geçitlerde ulaşımın sağlanması için gündüz saatlerinde başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kara yollarında buzlanmaya karşılık tuzlama da yapıyor.

Karayolları 164'üncü Şube Şefliğine bağlı ekipler, geçitleri ulaşıma açık tutmak için 24 saat esasına göre çalışırken, trafik ekipleri zincirsiz ve hazırlıksız araçların geçişine izin vermiyor.