Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek

Altay fırtınası kapıya dayandı! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor
Trump'tan 'Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?' sorusuna zehir zemberek yanıt

Dünyanın merak ettiği soruya Trump'tan zehir zemberek yanıt
Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı

Virüslü domates tehlikesi: Salgının önüne geçilemiyor
Bakan Uraloğlu, İsrailli bakanı protesto edip salonu terk etti

Bakan Uraloğlu'ndan dikkat çeken hareket! Bir anda salonu terk etti

Erzincan'da Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle kara yollarında ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Sakaltutan ve Kızıldağ mevkilerinde ulaşım güçlükle sağlanıyor, bazı araçlar hasarlı kazalara karıştı. Ekipler, ulaşımın güvenliği için temizlik çalışmaları sürdürüyor.

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle kara yollarında ulaşım aksadı.

Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların ulaşımı aksatmaması için yoğun çalışma yürütüyor.

Bu yollarda seyreden bazı araçlar ise hasarlı kazalara karıştı.

Ekipler, Sakaltutan Geçidi'nde yolcu otobüsü ile tırın karıştığı hasarlı trafik kazası nedeniyle kısmen kapanan kara yolunu tekrar ulaşıma açtı.

Karayolları ekipleri, kazaların meydana geldiği yollarda temizlik çalışmasını sürdürüyor. Buralarda tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçları durduran ekipler, temizlik çalışmaları bitinceye kadar sürücülerin yol kenarında beklemesini istedi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
img

Hadise'nin konserinde korku dolu anlar
img

Dünyanın merak ettiği soruya Trump'tan zehir zemberek yanıt
img

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da şüpheli ölüm! 'Necla Teyze'yi diri diri yaktılar'

Ankara'da şüpheli ölüm! "Necla Teyze'yi diri diri yaktılar"
Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü

Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü
Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı

Hadise'nin konserinde korku dolu anlar
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

Yıllardır komadaki Schumacher'e yaptıkları vicdanları sızlattı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.