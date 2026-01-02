Kar altındaki Erzincan dron kamerasıyla görüntülendi /Haber eklendi
Erzincan'da etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaz örtüyle kaplanarak güzel görüntüler sundu. Dronla çekilen görüntüler eşliğinde, halk karın tadını çıkardı ve belediye ekipleri yolda tuzlama çalışması yaptı.
ERZİNCAN'da kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Beyaz örtü ile gece ışıklarının birleştiği anlar, dronla görüntülendi.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezi beyaza büründü. Beyaz örtü ile kaplanan kent merkezi, dronla görüntülendi. Diğer yandan kar yağışı sonrası dışarıya çıkanlar, bol bol fotoğraf ve video çekti. Belediye ekipleri de yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel