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Erzincan'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

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Erzincan'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Erzincan Valisi Mehmet Makas, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Vali Makas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerden itibaren yoğun şekilde devam edeceğinin beklendiğini belirtti.

Resmi ve özel ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumları ile özel öğretim kurumları, halk eğitim kursları, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildiğini duyuran Makas, paylaşımında şunları kaydetti:

"Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

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