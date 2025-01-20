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Erzincan'da Kar Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Erzincan'da Kar Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
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Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, kar direğine çarpan otomobilde 1'i çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Erzincan'da kar direğine çarpan otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

N.B'nin (30) kullandığı 67 ABY 385 plakalı otomobil, Refahiye'den Erzincan'a doğru seyir halindeyken Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde kar direğine çarparak yoldan çıktı.

Kazada yaralanan sürücü N.B ile İ.E. (11) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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