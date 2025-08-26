Erzincan'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Erzincan-Sivas kara yolunda Zeki T. yönetimindeki kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Erzincan'da devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Zeki T'nin (52) kullandığı 35 EAU 12 plakalı kamyonet Erzincan- Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidi Salur Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Zeki T'nin cenazesi, Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
