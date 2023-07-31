Erzincan'da Kafasına Sert Bir Cisimle Vurulmuş Halde Ölü Bulunan Kişi

Erzincan'ın Kavayolu beldesinde yaşayan Nadim Yeşil, evinde hareketsiz bir şekilde bulundu ve hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da bir kişi kafasına sert bir cisimle vurulmuş halde evinde ölü bulundu.

Kavayolu beldesi Hamdiye Mahallesi'nde yaşayan Nadim Yeşil'i (64), yakınları evinde hareketsiz şekilde buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Yeşil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kafasına sert bir cisimle darbe aldığı öğrenilen Yeşil'in ölümüyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.