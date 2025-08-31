Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Erzincan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, K.G. ve K.A'nın adreslerinde yaptıkları aramalarda, 20 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.