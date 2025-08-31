Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
Erzincan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda 20 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, K.G. ve K.A'nın adreslerinde yaptıkları aramalarda, 20 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel