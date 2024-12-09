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Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 2,5 Ton Tütün Ele Geçirildi

Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 2,5 Ton Tütün Ele Geçirildi
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Erzincan'da düzenlenen operasyonda 2,5 ton kaçak tütün ve çeşitli sigara malzemeleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 2,5 ton tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde kaçak tütün ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda şüpheli Ö.M. ve Z.K'ye ait depo ve araçta arama yapan ekipler, 2 ton 550 kilo kıyılmış tütün, 125 paket kaçak sigara ve 5 bin makaron poşeti ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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