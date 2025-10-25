Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama

Erzincan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, şüphe üzerine durdurulan iki yolcu otobüsünde dedektör köpek "Hera"nın tepki vermesiyle yaptığı aramada, 1100 elektronik sigara, 3 bin 500 kartuş ve 7 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Operasyonda H.İ.Ç, T.K. ve F.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.