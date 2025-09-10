Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Erzincan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, bir şüphelinin adreslerinde yaptıkları aramalarda, 10 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 40 bin boş makaron ve 25 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.