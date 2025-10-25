Erzincan'da Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu

ERZİNCAN'da arama yapılan 2 ayrı otobüste 1100 elektronik sigara, 3 bin 500 elektronik sigara kartuşu, 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurulan 2 otobüste narkotik köpeğiyle arama yaptı. Polisler, 2 otobüsün de bagaj bölümünde 1100 elektronik sigara, 2 bin 500 elektronik sigara kartuşu ve 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.