Erzincan'da kaçak oyun konsolları ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan'da bir iş yerinde gümrük kaçağı 9 oyun konsolu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da bir iş yerinde gümrük kaçağı 9 oyun konsolu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerin bu çerçevede, kentte faaliyet gösteren bir işyerinde yaptığı aramada, 9 gümrük kaçağı oyun konsolu ele geçirildi.

Olaya ilişkin Ş.T, O.Ç, E.K. ve K.Ç. polislerce gözaltına alındı.